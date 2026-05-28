In Consiglio comunale, un foglio lasciato sui banchi dell’opposizione contiene la frase “Tuo figlio fu arrestato”. Un consigliere ha denunciato l’accaduto, definendo il gesto come un atto di pressione o intimidazione. La vicenda ha suscitato tensioni tra i membri dell’assemblea. La polizia sta indagando sulla provenienza del foglio e sui motivi dietro il suo deposito. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle responsabilità o alle eventuali conseguenze.

Ferrara, 28 maggio 2026 – Sembra un semplice foglio di carta. Lasciato sui banchi dell’opposizione dal primo cittadino Alan Fabbri, uscendo dal Consiglio Comunale dopo aver chiarito il suo punto di vista sull’incidente in cui è stato coinvolto e che ha portato alle dimissioni dell’assessore Francesca Savini (risultata positiva all’alcol test). Su quel foglio, era riportata un’agenzia Ansa del 2021 che dava conto dell’ arresto del figlio dell’avvocato Fabio Anselmo. Lui, capogruppo della sua civica, non ci pensa due volte. “Devo uscire da quest’aula. Consegnerò il foglio all’autorità giudiziaria”. Seduta sospesa. Bagarre. Fabbri è andato via. Il sindaco lascia l’aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera in Consiglio, il foglietto di Fabbri. “Tuo figlio fu arrestato”, e Anselmo lo denuncia

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