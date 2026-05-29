La Romania sta considerando di attivare l’Articolo 4 del Trattato Nato dopo che un drone russo è caduto sul tetto di un complesso residenziale in una città del paese. La decisione arriva in seguito all’incidente e alle tensioni nella regione. L’Articolo 4 permette ai membri dell’Alleanza di consultarsi in caso di minacce alla sicurezza nazionale. Al momento non sono state annunciate ulteriori azioni o decisioni ufficiali.

La Romania valuta il ricorso all’ Articolo 4 del Trattato Nato dopo la caduta di un drone russo sul tetto di un complesso residenziale nella città di Gala?i. Nell’incidente sono rimasti feriti due civili. Per Bucarest si tratta di un episodio senza precedenti, perché porta direttamente sul territorio di un Paese dell’Alleanza Atlantica gli effetti della guerra russa contro l’Ucraina. Il ministro degli Esteri romeno Oana?oiu ha spiegato che lo schianto del drone “rientra nella categoria degli incidenti che giustificano l’uso di strumenti” come l’Articolo 4. Le autorità romene non hanno però ancora annunciato formalmente l’intenzione di invocarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bucarest pensa all’articolo 4 Nato: coscos'è e cosa prevede

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