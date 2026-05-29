BTP Italia Sì | tutto quello che c’è da sapere sul nuovo titolo indicizzato all’inflazione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il lancio del nuovo BTP Italia Sì, un titolo di Stato indicizzato all’inflazione italiana rivolto esclusivamente ai risparmiatori individuali. La prima emissione è fissata per giugno 2026 e avrà una durata di cinque anni. Si tratta di un titolo che segue l’andamento dell’inflazione, offrendo protezione contro l’aumento dei prezzi. Le caratteristiche specifiche e le modalità di sottoscrizione saranno comunicate nelle prossime settimane.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le caratteristiche del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all’ inflazione italiana destinato esclusivamente al mercato retail, la cui prima emissione è prevista per giugno 2026 con una durata di cinque anni. Struttura cedolare e indicizzazione all’inflazione. Il titolo presenta una struttura cedolare semplificata rispetto al tradizionale BTP Italia. La cedola semestrale è calcolata come somma di due sole componenti applicate al capitale nominale sottoscritto: una Componente Fissa, pari alla metà del tasso cedolare annuo e garantita anche in caso di deflazione, e una Componente Inflazione, determinata sulla base dell’inflazione maturata nel semestre di riferimento e rilevata dall’Indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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