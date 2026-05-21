BTp Italia Sì | come funziona il nuovo titolo di Stato anti-inflazione in arrivo a giugno
Il Ministero dell'Economia lancia il "BTp Italia Sì", un nuovo titolo di Stato a 5 anni riservato alle famiglie e in vendita dal 15 al 19 giugno 2026. Lo strumento ha l'obiettivo ultimo di proteggere i risparmi dal carovita grazie a un meccanismo semplificato che somma una cedola fissa all'inflazione Istat. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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