BTp Italia Sì | come funziona il nuovo titolo di Stato anti-inflazione in arrivo a giugno

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Ministero dell'Economia lancia il "BTp Italia Sì", un nuovo titolo di Stato a 5 anni riservato alle famiglie e in vendita dal 15 al 19 giugno 2026. Lo strumento ha l'obiettivo ultimo di proteggere i risparmi dal carovita grazie a un meccanismo semplificato che somma una cedola fissa all'inflazione Istat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BTP VALORE MARZO 2026: Nuova Emissione ad Alto Rendimento

Video BTP VALORE MARZO 2026: Nuova Emissione ad Alto Rendimento?

Sullo stesso argomento

Nuovo Btp anti-inflazione, emissione dal 15 giugno: ecco come funziona (c'è il premio fedeltà)Partirà il prossimo 15 giugno la nuova emissione del BTp Italia, il titolo di Stato emesso dal Tesoro e riservato esclusivamente ai risparmiatori...

Nuovo titolo di Stato Btp Italia Sì, cedole semestrali e premio fedeltà finale: protegge dall'inflazioneIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione del Btp Italia Sì, un nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale...

btp italia sì come funzionaBTp Italia Sì: come funziona il nuovo titolo di Stato anti-inflazione in arrivo a giugnoIl Ministero dell'Economia lancia il BTp Italia Sì, un nuovo titolo di Stato a 5 anni riservato alle famiglie e in vendita dal 15 al 19 giugno ... fanpage.it

btp italia sì come funzionaBtp Italia Sì, da giugno arriva il titolo di Stato per piccoli risparmiatori: cosa sapereIl prodotto annunciato dal Mef è indicizzato all’inflazione nazionale e sarà disponibile dal 15 al 19 giugno. Previste cedole semestrali e un premio di fedeltà finale per chi manterrà il ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web