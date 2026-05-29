Bryan Bergougnoux è morto a 43 anni l'ex calciatore del Lecce stroncato mentre era al volante

Notizia in breve

Bryan Bergougnoux, ex calciatore del Lecce, è morto a 43 anni mentre era alla guida della sua auto. Secondo quanto riportato, ha subito un malore che ha causato il decesso. La notizia è stata confermata dall’attuale ruolo di Bergougnoux come allenatore in seconda di una squadra di calcio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulla causa specifica del malore.