Bryan Bergougnoux è morto a 43 anni l'ex calciatore del Lecce stroncato mentre era al volante

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bryan Bergougnoux, ex calciatore del Lecce, è morto a 43 anni mentre era alla guida della sua auto. Secondo quanto riportato, ha subito un malore che ha causato il decesso. La notizia è stata confermata dall’attuale ruolo di Bergougnoux come allenatore in seconda di una squadra di calcio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulla causa specifica del malore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bryan Bergougnoux è morto all'età di 43 anni. L'ex calciatore del Lecce, allenatore in seconda del Le Havre, è deceduto nella sua auto a causa di un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ismael Pistis morto a 8 anni in un incidente in moto davanti al padre, era un giovane calciatore del TorinoLa scomparsa di Ismael Pistis, un bambino di 8 anni, ha sconvolto la comunità sportiva e non solo.

Vincenzo Iodice morto in moto a 43 anni sull’Ardeatina, il militare dell’Esercito andava al lavoroVincenzo Iodice, 43 anni, era un militare dell’Esercito italiano e si trovava in sella alla sua moto quando si è verificato l’incidente su via...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web