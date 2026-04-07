La scomparsa di Ismael Pistis, un bambino di 8 anni, ha sconvolto la comunità sportiva e non solo. L'incidente si è verificato davanti al padre mentre era in sella a una moto. Pistis era conosciuto per il suo talento nel calcio e faceva parte delle giovanili del Torino. La notizia ha suscitato cordoglio tra allenatori, compagni di squadra e tifosi.

L’incidente sull’A21 ha causato la morte di Ismael Pistis, 8 anni, giovane calciatore del Torino morto in autostrada. Il bambino viaggiava in moto con il padre quando è avvenuto lo scontro con un’auto. La società granata e il presidente Cairo hanno espresso cordoglio per la perdita del piccolo dell’Under 8. La Procura di Asti indaga per omicidio stradale. Incidente sull’A21, morto un bambino Nella Domenica di Pasqua, un incidente stradale sull’autostrada A21 ha causato la perdita di Ismael Pistis, bambino di otto anni residente a Torino. Il giovanissimo, che viaggiava in moto con il padre, è morto sul colpo a seguito di un impatto con un’autovettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ismael Pistis morto a 8 anni in un incidente in moto davanti al padre, era un giovane calciatore del Torino

Chi era Ismael Pistis, il baby talento del Torino morto a 8 anni nel tragico incidente di PasquaUn sorriso sempre acceso: chi era il piccolo calciatore del Toro Aveva solo otto anni, ma già un amore viscerale per il calcio e per il Torino.

Tragedia sull’A21, morto a 8 anni il baby calciatore del Torino Ismael PistisUna giornata di festa si è trasformata in un dramma che ha colpito profondamente Torino e il mondo dello sport giovanile.

Temi più discussi: Ismael Pistis, morto a 8 anni baby calciatore del Torino: era in moto con il padre sulla A21, l'incidente dopo la gita di Pasqua; Tragedia sull’A21, il Torino piange il baby calciatore di otto anni Ismael Pistis; Ora giocherai con gli Invincibili: il lutto granata per il piccolo Ismael morto in moto; Incidente sull’autostrada A21: morto un bambino di 8 anni di Torino, era in moto con il padre.

Ismael Pistis, morto calciatore Under 8 del Torino. Il cordoglio della societàIl Torino piange la scomparsa di Ismael Pistis, il bimbo di 8 anni, tesserato dai granata, che è scomparso tragicamente in un incidente stradale nel giorno di Pasqua. Il cordoglio del club di Urbano ... sport.sky.it

L’addio a Ismael Pistis, baby calciatore del Torino morto in un incidente in moto a Pasqua. Il ricordo del club: «Passione vera»Scomparso a 8 anni per un tamponamento sull'autostrada Torino-Piacenza. Viaggiava insieme al papà. I dirigenti della squadra: «Era un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso» ... torino.corriere.it

Una tragedia che lascia senza parole. Il piccolo Ismael Pistis, appena 8 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiava in moto con il papà. Un bambino pieno di sogni, sorriso e passione, che indossava con orgoglio i colori del Torino Football - facebook.com facebook

Ismael Pistis, baby calciatore del Torino morto in un incidente in moto a Pasqua. Viaggiava col papà x.com