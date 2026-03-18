Vincenzo Iodice morto in moto a 43 anni sull'Ardeatina il militare dell'Esercito andava al lavoro
Vincenzo Iodice, 43 anni, era un militare dell’Esercito italiano e si trovava in sella alla sua moto quando si è verificato l’incidente su via Ardeatina a Roma. L’uomo stava andando al lavoro al momento dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.
Vincenzo Iodice, 43 anni, militare dell'Esercito italiano è la vittima dell'incidente stradale di oggi su via Ardeatina a Roma. Stava andando al lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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