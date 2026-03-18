Vincenzo Iodice morto in moto a 43 anni sull'Ardeatina il militare dell'Esercito andava al lavoro

Vincenzo Iodice, 43 anni, era un militare dell’Esercito italiano e si trovava in sella alla sua moto quando si è verificato l’incidente su via Ardeatina a Roma. L’uomo stava andando al lavoro al momento dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.