Mercoledì sera a Cesena, intorno alle 23, si è verificata una lite tra due conviventi in via Fornaci. Durante l’alterco, uno dei due ha aggredito l’altro, colpendola ripetutamente e poi rapinandola. La donna ha riportato lesioni e si è rivolta alle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare l’autore dell’aggressione.

Furiosa lite sulla strada a Cesena mercoledì intorno alle 23 in via Fornaci fra due conviventi cesenati. L’uomo di 64 anni ha aggredito la compagna 48enne per dissapori familiari, l’ha picchiata prendendola a calci e pugni che ha attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti. Lui le ha rubato il telefonino cellulare e le chiavi della macchina, lasciandola per terra, ferita e scappando a bordo dell’auto di lei. Tutti hanno subito allertato le forze dell’ordine, ma nessuno è sceso in strada per aiutare la donna ferita. Sul posto si sono portate a sirene spiegate due pattuglie della Polizia di Stato e un ambulanza del 118. Gli agenti hanno sentito i testimoni e poi si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo usando anche le preziose informazioni sul tipo dell’auto, sui vestiti che indossava e con i tratti somatici del viso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brutale aggressione. Picchia e rapina la compagna

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