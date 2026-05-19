Nelle prime ore del mattino a Labico, un uomo di 72 anni ha aggredito la compagna, strangolandola e ferendola. La donna è riuscita a barricarsi in una stanza e a chiedere aiuto, mentre l'aggressore si è allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La scena si è svolta in un'abitazione del paese, con i soccorritori che hanno trovato la donna in condizioni precarie. La vicenda è ora al centro di un'indagine da parte delle autorità.

? Domande chiave Cosa ha scatenato la violenza improvvisa tra i due conviventi?. Come ha fatto la donna a barricarsi e chiedere aiuto?. Quali prove hanno trovato i Carabinieri nella casa di Labico?. In che condizioni si trova la vittima al Policlinico Umberto I?.? In Breve Vittima trasferita d'urgenza da Palestrina al policlinico Umberto I di Roma.. Carabinieri di Colleferro hanno arrestato l'uomo senza opposizione nella casa di Labico.. Indagini tecniche hanno sequestrato coltello, telefoni e l'intera abitazione coinvolta.. Aggressione avvenuta domenica mattina intorno alle ore 6:00 tra i due conviventi.. Una donna di 68 anni è attualmente... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Labico, attacco brutale all’alba: 72enne strangola e ferisce la compagna

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