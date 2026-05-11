Una donna è stata vittima di un tentato femminicidio nel fine settimana, episodio che ha suscitato reazioni da parte di diverse realtà locali. La Casa delle Donne di Terni ha espresso solidarietà alla vittima, affermando che non la lasceranno sola. La notizia ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, che stanno seguendo l’evolversi della vicenda. La persona coinvolta è ora sotto tutela e sotto indagine.

"Non la lasceremo sola". Così la Casa delle Donne di Terni interviene sul tentato femminicidio di sabato. "Sono ore di profonda angoscia per la nostra comunità. Siamo colpite e scosse dall’inaudita violenza che ha ferito una donna a Stroncone, lasciandoci in uno stato di attesa e profonda preoccupazione. In questo momento i nostri pensieri e le nostre speranze sono rivolti unicamente a lei e alle sue condizioni di salute. L’autore della violenza è ancora una volta un uomo che conosceva. Non ci sono parole per descrivere la rabbia di trovarsi di fronte all’ennesima vita messa in pericolo dalla violenza maschile, ma ora è il tempo della solidarietà, della vicinanza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Profonda angoscia, non la lasceremo sola". Le reazioni alla brutale aggressione

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