Durante un concerto a Testaccio, il cantautore reggae Brusco ha eseguito dal vivo il suo nuovo progetto discografico, intitolato “Croccante”. La performance ha coinvolto il pubblico presente, che ha ascoltato le canzoni del progetto. La presentazione si è svolta in un locale della zona, con il cantante che ha portato sul palco il suo nuovo repertorio. Nessuna informazione su eventuali date successive o dettagli aggiuntivi.

Cosa: Presentazione dal vivo del nuovo progetto discografico Croccante del cantautore e artista reggae Brusco.. Dove e Quando: Sabato 6 giugno alle ore 21:00, presso gli spazi di Testaccio Estate in Largo Dino Frisullo a Roma.. Perché: Per vivere un’esperienza musicale che mescola la vitalità del raggamuffin con testi intimi e riflessivi, confermando l’evoluzione di una voce storica della capitale.. L’estate romana si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi per gli amanti delle sonorità in levare. La storica rassegna di Testaccio Estate, da sempre fulcro vitale e crocevia di incontri culturali per la capitale, diventerà la cornice perfetta per il grande ritorno sulle scene di Brusco. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Brusco a Testaccio Estate: il live di “Croccante”

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