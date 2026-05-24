Brusco | è uscito il nuovo album Croccante
Il nuovo album intitolato “Croccante” è stato pubblicato venerdì 22 maggio e può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali e nei negozi online. La pubblicazione segue la comunicazione ufficiale dell’artista, senza eventi o annunci aggiuntivi. La release è accessibile a partire dalla data indicata, senza ulteriori dettagli su eventuali presentazioni o concerti correlati.
ROMA – È disponibile da venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme digitali e nei digital stores, “Croccante”, il nuovo album di Brusco, un lavoro maturo e coinvolgente che unisce le inconfondibili sonorità reggae, da sempre cifra stilistica dell’artista, a una sensibilità profondamente italiana da cantautore. Con “Croccante”, Brusco accompagna l’ascoltatore in un viaggio musicale autentico, che riflette la sua crescita personale e artistica. In un momento storico in cui il futuro può apparire incerto, l’artista sceglie di rispondere con energia positiva e introspezione, mantenendo sempre uno sguardo luminoso sulla realtà. Nei brani più intimi – “Acqua”, “Basta poco”, “Grandi conquiste” e “Anima” – emergono emozioni profonde ed empatia, elementi centrali per una connessione più consapevole con sé stessi e con gli altri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Brusco, Inna Cantina - Anima (Official Video)
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Una segretaria locale leghista chiede ridanciana che qualcuno arroti Schlein, modello Monza. Brusco il giusto intervento di Meloni, solidale con la collega Pd. Il livello dei politici è deprimente e le coalizioni false. Oltre a deprecare si deve rimediare. @ x.com