Corsa Internazionale Oderzo il 1° maggio | Aouani e Del Buono tra i favoriti diretta su Atletica Italiana TV

Il 1° maggio si svolgerà la 29ª edizione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, una delle gare più attese nel calendario di atletica in Italia. Tra i partecipanti ci saranno il campione europeo di maratona e la neo campionessa italiana, entrambi considerati tra i favoriti. La competizione sarà trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV.

La 29ª edizione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica porta in Veneto il campione europeo di maratona Aouani e la neo campionessa tricolore Del Buono. Alle 15:30 il via del Trofeo Opitergium Under 20 con dieci Nazionali europee, poi le gare assolute. Tutto in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV Venerdì 1° maggio Oderzo torna grande palcoscenico dell’atletica su strada con la 29ª Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, organizzata dall’Atletica Tre Comuni. La gara, sui 10 chilometri, porta nel cuore della cittadina trevigiana un parterre di assoluto livello internazionale, con la diretta a partire dalle ore 15:30 su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor – Ancona 2026 | Diretta su Atletica Italiana TV (Sportface TV)Prima giornata dei Campionati Italiani U20 e U23 indoor al PalaCasali di Ancona: 22 titoli in palio e subito spettacolo. Ancona, Campionati italiani master indoor: il programma di oggi, diretta su Atletica Italiana TVAl via la seconda giornata dei Campionati Italiani Individuali e di Società Indoor Master 2026, in corso al PalaCasali di Ancona sotto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ATLETICA: tante stelle alla Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica di Oderzo; Il 1° maggio di corsa a Oderzo: ecco tutti i protagonisti al via; Oderzo, 1° maggio con Iliass Aouani; Oderzo: 1° maggio di corsa con le stelle azzurre e dieci nazionali under 20. Corsa Internazionale Oderzo il 1° maggio: Aouani e Del Buono tra i favoriti, diretta su Atletica Italiana TVLa 29ª edizione della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica porta in Veneto il campione europeo di maratona Aouani e la neo campionessa tricolore Del B ... sportface.it Oderzo, Ouhda sfida Aouani nella Corsa internazionale del 1° maggioLa 29ª edizione porta in centro i protagonisti della maratona e dieci Nazionali under 20 per il Trofeo Opitergium. nordest24.it Iliass Aouani sarà in corsa a Oderzo! Si arricchisce di stelle la corsa internazionale del 1° maggio. Del Buono, Lonedo, Palmero le Big A voi: - facebook.com facebook