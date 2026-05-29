Un forte temporale ha colpito Milano e Brescia, causando grandine di circa 5 centimetri e alberi caduti. Le celle temporalesche si stanno spostando verso altre zone, dopo aver interessato il Bresciano. Nel frattempo, uno sciopero ferroviario ha causato disagi alla mobilità, con molte linee sospese o ridotte. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per gestire i danni.

? Domande chiave Dove si stanno spostando le celle temporalesche dopo il Bresciano?. Come influirà lo sciopro ferroviario sulla mobilità di oggi?. Quali zone della Lombardia rischiano nuovi danni da grandine?. Chi dovrà gestire i disagi causati dal blocco dei trasporti?.? In Breve Grandine fino a 5 cm a Bagnolo Mella e venti a 40 kmh a Ghedi.. Alberi caduti a viale Lazio e piazzale Libia a Milano colpiscono auto.. Sciopero personale Fs, Italo e Trenord dalle 21 di oggi alle 21 di domani.. Dieci treni con ritardi fino a 90 minuti registrati in Stazione Centrale.. Forti temporali e grandine fino a 5 centimetri colpiscono Milano, Rozzano e Assago in questa mattinata di venerdì 29 maggio 2026, con gravi disagi alla viabilità e ai trasporti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo su Milano e Brescia: grandine da 5 cm e alberi abbattuti

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MALTEMPO DA INCUBO: RAFFICHE DI VENTO OLTRE I 100 KM/H SPAZZANO VIA TETTI E ALBERI | 12/05/2026

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