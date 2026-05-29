Brescia | risarcimento ai familiari anche senza lesioni gravi alla vittima

A Brescia, i familiari di una vittima possono ottenere un risarcimento anche senza che ci siano state lesioni gravi alla persona deceduta. La valutazione si basa su come si dimostra il dolore legato a un rapporto non di sangue e sui criteri adottati dai giudici per misurare l’impatto sulla quotidianità dei familiari. Non sono richiesti danni fisici diretti per ottenere un indennizzo.

? Domande chiave Come si dimostra il dolore per un legame non di sangue?. Quali criteri usano i giudici per valutare lo stravolgimento della quotidianità?. Perché il risarcimento è indipendente dalla gravità delle ferite fisiche?. Chi ha diritto al ristoro oltre ai parenti stretti per legge?.? In Breve Sentenza n. 352 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 13 aprile 2026.. Danno risarcibile per sofferenza psichica e modifiche alle abitudini quotidiane dei superstiti.. Possibilità di ottenere ristoro per legami affettivi non biologici tramite prove rigorose.. Presunzioni di dolore automatiche per perdita di figli, genitori, coniugi o fratelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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