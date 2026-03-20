Amianto in Marina | maresciallo morto di mesotelioma riconosciuto vittima del dovere Risarcimento e vitalizio ai familiari

Un maresciallo della Marina Militare è deceduto a causa di mesotelioma, una malattia legata all’esposizione ad amianto. La sua morte è stata riconosciuta come vittima del dovere e ai familiari sono stati concessi risarcimento e vitalizio. La notizia riguarda la conferma ufficiale del collegamento tra l’esposizione all’amianto e il decesso del militare.

Amianto nella Marina Militare: il maresciallo Francesco Pantaleo morto per mesotelioma riconosciuto come vittima del dovere. Arriva la sentenza definitiva del Tribunale di Bari che riconosce un indennizzo di 285mila euro alla famiglia e assegni vitalizi a vedova e orfani. “Ma la giustizia arriva dopo la sua morte”, sottolinea l'avvocato della famiglia. La storia Ha lavorato per oltre trent’anni nelle navi della Marina Militare, respirando amianto ogni giorno senza saperlo. Oggi, dopo la sua morte, arriva una giustizia ormai definitiva. È passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Bari che ha condannato il Ministero della Difesa a riconoscere lo status di vittima del dovere al maresciallo Francesco Pantaleo, meccanico navale, deceduto nel 2024 a causa di un mesotelioma pleurico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Amianto in Marina: maresciallo morto di mesotelioma riconosciuto vittima del dovere. Risarcimento e vitalizio ai familiari Articoli correlati Morto per colpa dell’amianto, la Corte d’Appello di Roma dà ragione ai figli del maresciallo e dispone un risarcimento da 100mila euro e un assegno vitalizioLa Corte di Appello di Roma riconosce ai figli del maresciallo Di Vico, morto per amianto, indennizzo e assegno vitalizio. Amianto nell’Esercito, lo Stato condannato: vitalizio e 100 mila euro agli orfani di un marescialloLa Corte d’Appello di Roma ha condannato il ministero della Difesa a riconoscere i benefici previsti per le vittime del dovere ai figli del... Contenuti e approfondimenti su Amianto in Marina maresciallo morto di... Amianto in Marina: maresciallo morto di mesotelioma riconosciuto vittima del dovere. Risarcimento e vitalizio ai familiariAmianto nella Marina Militare: il maresciallo Francesco Pantaleo morto per mesotelioma riconosciuto come vittima del dovere. Arriva la sentenza ... msn.com Amianto nella Marina Militare: Tribunale di Bari riconosce vittima del dovere Francesco PantaleoBARI - È passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Bari che riconosce lo status di vittima del dovere al maresciallo Francesco Pantaleo, meccanico navale deceduto nel 2024 a causa di mesotelio ... giornaledipuglia.com