A Monza, i familiari di una vittima di San Rocco hanno ottenuto un risarcimento. Le autorità hanno evidenziato come i genitori non si siano accorti della presenza di droga in casa. La giudice ha espresso critiche nei confronti delle famiglie dei giovani coinvolti, sottolineando la loro responsabilità nella situazione. La vicenda ha suscitato attenzione sull’assenza di segnali evidenti all’interno delle abitazioni.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i genitori a non accorgersi della droga in casa?. Perché la giudice ha puntato il dito contro le famiglie dei ragazzi?. Cosa è emerso sulla pulizia dell'arma del delitto dopo l'omicidio?. Quanto peserà questa sentenza sulla responsabilità dei genitori in futuro?.? In Breve Genitori dei due minorenni devono versare 130mila euro ciascuno ai familiari della vittima.. Giudice Maddalena Ciccone ravvisa fallimento educativo e mancanza di controllo domestico sui ragazzi.. Avvocati Elena Franzoni e Maurizio Bozzetti hanno condotto l'iter legale per la famiglia.. I due colpevoli avevano ricevuto condanna definitiva a 12 anni, 10 mesi e 20 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, risarcimento per i familiari della vittima di San Rocco

Uccise il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa: assolto. Mugnai: E' emersa la verità

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