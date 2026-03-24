AS Monaco-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Forse non c’è, davvero, un’occasione migliore per l’Olimpia Milano (ore 19:00) per andare a giocarsi la trasferta dalle parti dell’AS Monaco. L’EA7 Emporio Armani di Peppe Poeta, infatti, giunge nel Principato proprio nel momento in cui sta succedendo letteralmente di tutto alla società che negli ultimi anni è stata sorpresa massima dell’Eurolega. Nelle ultime settimane, infatti, diversi problemi societari con annessi debiti ingenti hanno portato, tra le altre cose, all’uscita di scena di Vassilis Spanoulis come coach, mentre in campo ci sono state varie assenze più legate a infortuni negli ultimi tempi. In particolare, e non è poco, dovrebbe essere assente il grande ex della situazione, Mike James. 🔗 Leggi su Oasport.it

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