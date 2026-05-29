Brescia-Olimpia Milano | gli highlights della semifinale

Notizia in breve

Brescia e Olimpia Milano si sono affrontate in gara 1 della semifinale Lba, con numerosi colpi di scena durante la partita. La sfida ha visto continui sorpassi e momenti di tensione, senza un chiaro dominatore fino alla fine. La partita si è conclusa con un risultato che apre la serie, lasciando aperte diverse possibilità per le prossime sfide. La gara ha registrato un alto livello di intensità e spettacolo, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo.