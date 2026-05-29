Brescia-Olimpia Milano | gli highlights della semifinale
Brescia e Olimpia Milano si sono affrontate in gara 1 della semifinale Lba, con numerosi colpi di scena durante la partita. La sfida ha visto continui sorpassi e momenti di tensione, senza un chiaro dominatore fino alla fine. La partita si è conclusa con un risultato che apre la serie, lasciando aperte diverse possibilità per le prossime sfide. La gara ha registrato un alto livello di intensità e spettacolo, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo.
Partita piena di colpi di scena quella tra Brescia e Olimpia Milano, gara 1 della prima semifinale Lba. La Germani parte meglio e chiude il primo quarto avanti 24-16, approfittando delle numerose palle perse milanesi. Dal secondo quarto in poi, però, l’EA7 prende il controllo della partita guidata da un ottimo Bolmaro. Milano va all’intervallo in vantaggio 42-39 grazie anche a una tripla allo scadere di Brooks. Nella ripresa gli ospiti allungano con un parziale di 10-0 e una difesa che forza molti errori agli avversari. Brescia si affida quasi solo a Della Valle, mentre Milano domina fino al +26 finale, imponendosi nettamente.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Brescia - Olimpia Milano Extended Highlights
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AVANTI L'OLIMPIA DOPO 20' Milano sul +3 a Brescia con la tripla di Brooks sulla sirena. Parte meglio la Germani che subisce però un 15-26 di parziale nel secondo periodo. x.com
AVANTI L'OLIMPIA DOPO 20' Milano sul +3 a Brescia con la tripla di Brooks sulla sirena. Parte meglio la Germani che subisce però un 15-26 di parziale nel secondo periodo. facebook
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