Incidente in superstrada | traffico in tilt e lunghe code

Questa mattina, sulla superstrada Fi-Pi-Li, si è verificato un incidente poco dopo le 8. L'evento ha causato un rallentamento del traffico e code di circa 5 chilometri tra Empoli ovest e San Miniato in direzione mare, creando disagi agli automobilisti in transito sulla strada. La circolazione resta congesta mentre le operazioni di gestione dell’incidente sono in corso.

Un'altra giornata di ‘passione’ per gli automobilisti in transito lungo la superstrada Fi-Pi-Li. A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, 15 aprile, si registrano 5 km di coda tra Empoli ovest e San Miniato in direzione mare.Il traffico risulta bloccato come segnalano.🔗 Leggi su Pisatoday.it Incidente sulla SS36, lunghe code a Lecco: traffico in tiltSinistro in direzione sud prima della galleria Monte Barro: i soccorsi sono già sul posto, si transita sulla corsia di destra. Leggi anche: Incidente spaventoso in Italia, auto distrutta: traffico in tilt e lunghe code Temi più discussi: Incidente in tangenziale a Milano: oltre 7 chilometri di coda, traffico paralizzato; Due incidenti sull'autostrada A2: traffico in tilt per le strade di Salerno; Incidente sulla Statale 16 a Bari, schianto tra due vetture. Traffico in tilt e code chilometriche; Incidente in superstrada, auto distrutte e traffico paralizzato. Incidente stradale sulla superstrada FiPiLi: un morto e cinque feritiTraffico rallentato in entrambe le direzioni di marcia. Nello scontro sono rimasti coinvolti diversi mezzi: un tir, un furgone, due macchine e una moto ... corrierefiorentino.corriere.it Fi-Pi-Li, incidente auto-camion: traffico in tiltFIRENZE. Incidente nella mattina di martedì 14 aprile sulla superstrada Fi?Pi?Li, subito dopo l’uscita del Ponte all’Indiano in direzione Firenze. I mezzi coinvolti sono un camion e un’auto: il mezzo ... msn.com Incidente tra camion e furgone in Fi-Pi-Li questa mattina, tra Empoli Ovest e San Miniato: 5 km di coda - facebook.com facebook In #FIPILi sale a 5 km la coda per incidente tra Empoli ovest e San Miniato in dir. Mare #viabiliTOS #breakingnews x.com