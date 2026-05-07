Incidente in autostrada arriva l' elisoccorso | traffico in tilt e code per 5 km

Un incidente si è verificato intorno alle 16 su un tratto autostradale, causando ingorghi e rallentamenti lungo diversi chilometri. Sul posto è intervenuto un elicottero sanitario, mentre il traffico si è accumulato, portando a code che si estendono per circa 5 km. La viabilità ha subito notevoli disagi, e le autorità stanno gestendo la situazione per ripristinare la circolazione.

Un incidente in autostrada sta mettendo in ginocchio la circolazione. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16.30 sulla A4 in direzione Torino, nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sebbene la dinamica non sia ancora stata chiarita, sarebbe coinvolto un camion che si è ribaltato per.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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