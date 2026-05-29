Il nuovo Breitling Chronomat presenta una cassa più sottile rispetto alle versioni precedenti, con uno spessore ridotto di circa un millimetro. Il quadrante mantiene il design originale degli anni Ottanta, con dettagli retrò e numeri arabi, ma si aggiorna con materiali più leggeri e moderni. La gamma include modelli con movimenti automatici e quadranti in diverse tonalità, tutti caratterizzati da un cinturino in acciaio o pelle.

Gli Anni 80 sono tornati, e non hanno mai avuto un look così moderno. Nato nel 1983 per le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica d'élite dell'Aeronautica Militare, il Breitling Chronomat è presto decollato ben oltre l'abitacolo dei caccia. Pensato come un orologio tecnico abbastanza elegante da essere indossato anche fuori da una base militare, negli Anni 90 il Chronomat diventa una vera e propria icona di stile in grado di attirare le attenzioni anche di diversi vip, dai protagonisti di Friends allo chef Gordon Ramsay. Oggi Breitling (che ha recentemente avviato una collaborazione con Aston Martin) presenta l'evoluzione del suo cronografo sportivo per antonomasia, ma senza perderne quell'identità che lo ha reso fenomeno della cultura pop per oltre vent'anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Breitling Chronomat: l'icona di stile anni Ottanta diventa più sottile e moderna

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