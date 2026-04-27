Breitling Navitimer | l’icona del volo sfida il tempo col calibro B19

Breitling ha annunciato il lancio del nuovo modello Navitimer, dotato di un calibro automatico di manifattura denominato B19, composto da 374 parti. La maison conferma così l’aggiornamento di uno dei suoi orologi più riconoscibili, pensato per appassionati di volo e collezionisti. Il nuovo Navitimer mantiene la sua linea classica, arricchita da un movimento interno di ultima generazione, che combina precisione e affidabilità.

? Cosa sapere Breitling presenta il nuovo Navitimer con calibro automatico di manifattura B19 da 374 componenti.. Il modello da 43 mm integra calendario perpetuo e fase lunare per i 140 anni della Maison.. Il nuovo Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar di Breitling fonde l’eredità aeronautica del 1952 con la complessità meccanica del calibro B19, offrendo una gestione avanzata delle complicazioni su un diametro di 43 mm. Nato originariamente per rispondere alle esigenze tecniche della Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), il modello Navitimer ha trasformato uno strumento indispensabile per i piloti in un simbolo culturale globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Breitling Navitimer: l’icona del volo sfida il tempo col calibro B19 Notizie correlate Addio a Mario Adorf, icona del ‘poliziottesco’ italiano (e non solo). Da ‘Operazione San Gennaro’ a ‘Milano calibro 9’Parigi, 9 aprile 2026 – È morto l'attore svizzero Mario Adorf, icona del “poliziottesco” italiano e interprete di oltre 200 film, anche impegnati,... Google elimina l’app Meteo su Android: cosa succede ora quando tocchi l’icona del tempoUn gesto quotidiano che milioni di utenti Android compiono senza pensarci: toccare l’icona del meteo sulla schermata iniziale, quella con il sole e... Contenuti di approfondimento Il Navitimer, icona di Breitling, festeggia 70 anniCon lo sviluppo dell’aviazione civile, il Navitimer è sempre più apprezzato dai piloti degli aerei di linea. Cattura anche l’interesse dell’astronauta Scott Carpenter che, nel 1962, porta nello spazio ... style.corriere.it Come uno strumento essenziale è ormai divenuto icona culturaleLa Maison ritorna ad onorare il vecchio Navitimer con il movimento cronografico complicato dal calendario perpetuo ... ilgiornale.it