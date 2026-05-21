Neymar ha subito un infortunio al polpaccio che potrebbe influenzare la sua partecipazione ai Mondiali del Brasile. L’attaccante è stato sottoposto a un esame medico al Maracanã, con le tempistiche ancora da definire. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i tecnici e i tifosi, considerando il ruolo cruciale del giocatore nella rosa della nazionale. L’esito del test determinerà la sua disponibilità e potrebbe portare a modifiche nella strategia tattica della squadra.

? Domande chiave Come influirà l'infortunio sulla strategia tattica di Carlo Ancelotti?. Quali sono le tempistiche esatte per il test al Maracanã?. Chi potrebbe sostituire Neymar se il recupero dovesse fallire?. Perché lo staff medico ha deciso di escluderlo dal Santos?.? In Breve Esclusione dal Santos per riposo e riabilitazione mirata.. Allenamenti a Granja Comary previsti dal 28 maggio.. Test contro Panama il 31 maggio e Egitto il 6 giugno.. Esordio mondiale programmato per il 13 giugno contro il Marocco.. L’edema al polpaccio che ha colpito Neymar in Brasile mette a rischio la sua partecipazione ai Mondiali di giugno, scatenando una forte preoccupazione tra gli appassionati e lo staff medico della nazionale brasiliana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neymar, allarme polpaccio: il rischio per i Mondiali del Brasile

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