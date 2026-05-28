Neymar si è infortunato a un polpaccio durante un allenamento e dovrà stare fermo tra le due e le tre settimane. L'infortunio, inizialmente valutato come un edema, si è rivelato più grave. La lesione mette in dubbio la possibilità di partecipare al debutto nel Mondiale contro la squadra del Marocco. La squadra medica ha confermato il problema muscolare e sta monitorando la condizione dell’attaccante.

C'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del ct Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliani per il Mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato a un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola: lesione di secondo grado a un polpaccio la diagnosi del medico della Seleçao. La prognosi è di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al Mondiale il 14 giugno. Inizialmente si era parlato di un semplice edema ma durante il ritiro Neymar è stato sottoposto a nuovi controlli in una clinica privata dopo aver avvertito ancora dolore nel corso dell’allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Neymar, lesione a un polpaccio: 2-3 settimane di stop. A rischio il debutto mondiale col Marocco

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Come Neymar si è infortunato lo stesso giorno in cui Ancelotti lo ha convocato per il Mondiale.

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