Fabriano arsenale incustodito in casa | sequestrate oltre 20 armi a un nucleo familiare

A Fabriano, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 20 armi a un nucleo familiare dopo aver riscontrato che l’arsenale era lasciato incustodito in casa. L’operazione si è svolta il 12 marzo 2026, durante un controllo di routine. Le armi e le munizioni sono state sequestrate, e l’indagine prosegue per accertare eventuali irregolarità legate alla detenzione.

Fabriano (Ancona), 12 marzo 2026 - La sicurezza pubblica passa anche attraverso il rigoroso controllo di chi possiede legalmente armi e munizioni. In quest'ottica, il commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano ha intensificato le verifiche sulla corretta custodia degli armamenti nelle abitazioni private. Le operazioni, condotte nel corso dell'ultima settimana, sono state pianificate anche a seguito di segnalazioni per reati in materia venatoria arrivate dai carabinieri Forestali di Fabriano e Sassoferrato. I risultati dei controlli hanno portato alla luce una situazione di grave negligenza all'interno di un nucleo familiare residente nel comprensorio fabrianese.