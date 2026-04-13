LIVE Italia-Slovacchia 5-2 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | doppietta di Reyes

Alle ultime fasi del secondo periodo, l’Italia guida con un punteggio di 5-2 contro la Slovacchia nel Mondiale di hockey su ghiaccio femminile del 2026. Durante la partita, Reyes ha segnato due reti. È ancora possibile aggiornare la diretta live cliccando sul link dedicato, mentre si avvicina il terzo e ultimo intervallo, con la squadra italiana che cerca di mantenere il vantaggio di tre reti prima di terminare l'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Ultime fasi del secondo periodo. Bisogna andare all’ultimo intervallo con tre reti di margine. 18? GOOOOOL ITALIAAAA! Ancora una volta le azzurre sono letali in situazione di power play. Contropiede micidiale con Della Rovere che serve un assist perfetto all’implacabile Reyes. Italia 5 Slovacchia 2. 17 Fallo grave di Kapicakova ed altri due minuti in inferiorità numerica per la Slovacchia. 16? Boccata d’ossigeno puro per le azzurre in un match che si stava complicando. 14? RETEEEE ITALIAAAA! E lo sfruttiamo anche non il power play con un gran tiro di Caumo! Italia 4 Slovacchia 2. 13? Blocco irregolare di Jankova, che lascia la Slovacchia in inferiorità numerica per due minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 5-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: doppietta di Reyes LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: gran gol di Della RovereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12? RETEEE ITALIAAAA! Gran gol delle italiane con la serpentina di una scatenata Della Rovere, brava a... LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... BRUTTO scontro tra DiGiacinto e Kempe durante ITALIA SVEZIA | #MilanoCortina2026