Durante una trasmissione su La7, un ospite ha affermato che parlare di genocidio non dovrebbe essere un tabù, anche se i crimini sono attribuiti a Israele. La discussione si è concentrata sulla situazione a Gaza e sulla politica israeliana in Palestina e Libano. Il dibattito ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti, con un confronto diretto tra gli interventi. La trasmissione si è concentrata sulla definizione di genocidio e sui confronti storici legati alla crisi.

Tensione altissima a Otto e mezzo, su La7, nel confronto dedicato alla deriva del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu e ai suoi crimini in Palestina e in Libano: al centro del dibattito, il confine tra il genocidio a Gaza e il paragone con le pagine più oscure del Novecento. A scontrarsi in studio sono Alessandro De Angelis, firma de La Stampa, Luca Josi, giornalista e manager della comunicazione, e Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena. La miccia della discussione è l’intervento di De Angelis, il quale, parlando della risposta israeliana a Gaza, sostiene che Israele stia “riproponendo il suo incubo storico dalla parte dell’aguzzino”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Montanari a La7: “Non deve essere un tabù parlare di genocidio solo perché a compierlo è Israele”. Botta e risposta con Josi

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