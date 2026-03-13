giustizia botta e risposta tra lo voi e nordio

Al XXV Congresso di Magistratura democratica, il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, ha salutato i presenti con una battuta, dicendo di portare il saluto del

«Porto il saluto del plotone. ehm, della Procura della Repubblica». Non passa inosservata la battuta del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, intervenuto al XXV Congresso di Magistratura democratica. Nel mirino del togato quanto affermato nei giorni scorsi da Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia. «Credo che questo congresso - dice, rivolgendosi ai colleghi - specie per il momento in cui ci troviamo, debba rappresentare un qualcosa in più rispetto a quanto finora abbiamo vissuto nell'associazionismo». Ricordando come sia stato tra i protagonisti di quel Csm di cui erano parte integrante Virginio Rognoni e l'ex... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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