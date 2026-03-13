Dal jazz fino alla bossa nova in scena il progetto musicale dei Montefiori Cocktail

Domenica 15 marzo al Jazzamore di Cesena si esibiscono i Montefiori Cocktail, gruppo italiano noto per il loro stile che spazia dal jazz alla bossa nova. La serata presenta atmosfere raffinate, sonorità eleganti e ritmi lounge, offrendo al pubblico un concerto dal vivo. La band è riconosciuta come uno dei principali rappresentanti della lounge music in Italia e si esibisce nella location cesenate.

Atmosfere raffinate, sonorità eleganti e ritmi lounge per la serata di domenica 15 marzo al Jazzamore di Cesena, che ospita dal vivo i Montefiori Cocktail, tra i principali rappresentanti italiani della lounge music. La loro musica è stata utilizzata in numerose produzioni televisive e cinematografiche. Tra le collaborazioni più note figurano la sigla del programma “Affari Tuoi” su Rai 1, la partecipazione come orchestra nel programma “Ndp” su LA7, oltre a brani presenti nel film “L’Ultimo Bacio” e nella celebre serie televisiva “Sex and the City”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Bossa nova e funk: trio incanta a Cesenatico con brani uniciIl Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo trio porta la magia della bossa nova e del funk al Noi Lounge Music Club di Cesenatico.

Serata di bossa nova e funk con il nuovo live del Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo trioAl Noi Lounge Music Club di Cesenatico si torna a dare spazio alla musica dal vivo.