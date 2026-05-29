Borseggiatori in azione a Chieti Scalo | rubato il portafogli a un' anziana mentre faceva la spesa
Giovedì mattina alle 9,30, un’anziana ha perso il portafogli mentre era in fila alla cassa di un supermercato in viale Abruzzo. Si sospetta che un borseggiatore abbia approfittato della situazione per sottrarre il portafogli durante la spesa. Non ci sono state altre segnalazioni di incidenti simili in zona, ma si registra un aumento di episodi di furti nelle corsie dei supermercati.
Allarme furti fra le corsie dei supermercati. L'ultimo episodio noto risale a giovedì mattina alle 9,30 circa quando, all'interno del Lidl di viale Abruzzo, un'anziana si è ritrovata senza portafogli mentre era in fila alla cassa.Secondo quanto ricostruito qualcuno avrebbe aperto la borsa della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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