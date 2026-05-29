Borseggiatori in azione a Chieti Scalo | rubato il portafogli a un' anziana mentre faceva la spesa

Notizia in breve

Giovedì mattina alle 9,30, un’anziana ha perso il portafogli mentre era in fila alla cassa di un supermercato in viale Abruzzo. Si sospetta che un borseggiatore abbia approfittato della situazione per sottrarre il portafogli durante la spesa. Non ci sono state altre segnalazioni di incidenti simili in zona, ma si registra un aumento di episodi di furti nelle corsie dei supermercati.