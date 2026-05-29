Le borse chiudono la settimana in rialzo, trainate dal calo del prezzo del petrolio e dalle speranze di una tregua tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari registra un aumento significativo, mentre i mercati mondiali beneficiano delle notizie sui progressi diplomatici in Medio Oriente. La diminuzione del costo del petrolio ha contribuito alla buona performance generale degli indici azionari. La settimana si conclude con i mercati in positivo, sostenuti dalle notizie sulla possibile distensione tra le parti coinvolte.

Settimana positiva per i mercati azionari, Piazza Affari compresa, con gli investitori guidati dal sentiment sugli sviluppi in Medio Oriente. Dopo annunci e smentite su possibili accordi tra Usa e Iran che si sono rincorsi durante tutta la settimana, e alcuni attacchi reciproci che hanno fatto temere per una nuova escalation, le parti sembrano vicine ad un accordo per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare ulteriori colloqui finalizzati a risolvere il nodo del nucleare. Tuttavia, il Presidente americano Donald Trump non si è mostrato così convinto ed ha preso “qualche giorno” per pensarci, prima di prendere una “decisione finale”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Borse: settimana positiva con speranze tregua USA-Iran e crollo petrolio

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