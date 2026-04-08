Tregua USA-Iran | petrolio -15% e shock positivo sulle borse
Gli Stati Uniti e l’Iran hanno annunciato una tregua della durata di due settimane, secondo quanto comunicato dal presidente statunitense. La notizia ha portato a un calo del 15% sui prezzi del petrolio e ha provocato una reazione positiva sui mercati azionari. La decisione arriva in un momento di tensioni tra le due nazioni e ha attirato l’attenzione degli investitori.
Il presidente Donald Trump ha comunicato l’avvio di una tregua della durata di due settimane tra gli Stati Uniti e l’Iran. Questo accordo ha provocato un immediato crollo dei prezzi del greggio e un forte rimbalzo delle borse asiatiche nella mattinata di oggi. L’annuncio ha innescato una reazione violenta sui mercati energetici, con i futures del Brent e del West Texas Intermediate che hanno perso circa il 15 per cento. Il valore del barile si è posizionato verso quota 90 dollari, sebbene tale cifra resti superiore a quella registrata prima che il conflitto iniziasse il 28 febbraio. L’euforia dei mercati asiatici e statunitensi. A Tokyo, l’indice Nikkei ha registrato un balzo di 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Iran, il Pentagono: «Dall'inizio della guerra 140 soldati Usa feriti». Starmer sente Merz e Meloni: «Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz» | Borse in positivo, giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».
Iran, il Pentagono: «Dall'inizio della guerra 140 soldati Usa feriti». Il «giallo» delle mine nello stretto di Hormuz, Trump: «Le abbiamo distrutte» | Borse chiudono in positivo, ancora giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».
Temi più discussi: La mossa di Donald fa crollare il prezzo del petrolio. Lo sprint delle Borse; Israele colpisce il petrolio iraniano, Teheran risponde su navi e paesi del Golfo. Ma i mercati sperano in una tregua; Petrolio impazzito tra minacce su Hormuz e spiragli di tregua; Usa, nessun attacco in Iran: Trump accetta due settimane di tregua, riapre Hormuz. Scende il petrolio.
Effetto tregua Usa-Iran sui mercati, crollo del 18% del prezzo del petrolio. Borse asiatiche in netto rialzoLa guerra in Iran è stata interrotta, il regime di Teheran e gli Stati Uniti di Trump hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 15 giorni, in attesa di siglare un’intesa definitiva in base ... affaritaliani.it
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Due settimane di tregua condizionate alla riapertura dello Stretto di Hormuz con negoziati multilivello per evitare il rischio escalation - facebook.com facebook
Tregua di due settimane per negoziare: Trump sospende l'attacco che avrebbe dovuto "distruggere la civiltà iraniana" in poche ore, Teheran canta vittoria. Segui tutte le notizie in tempo reale sulla maratona di Rainews.it x.com