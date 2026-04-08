Tregua USA-Iran | petrolio -15% e shock positivo sulle borse

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno annunciato una tregua della durata di due settimane, secondo quanto comunicato dal presidente statunitense. La notizia ha portato a un calo del 15% sui prezzi del petrolio e ha provocato una reazione positiva sui mercati azionari. La decisione arriva in un momento di tensioni tra le due nazioni e ha attirato l’attenzione degli investitori.