Dopo l'annuncio di una tregua in Iran, le borse mondiali hanno registrato un aumento, mentre il prezzo del petrolio ha subito una diminuzione significativa, tornando sotto i livelli raggiunti nelle ore precedenti. La notizia ha avuto un immediato impatto sui mercati, portando a una diminuzione delle quotazioni del greggio e a un rialzo delle principali piazze finanziarie. La reazione è stata rapida e si è riflessa sia sui listini che sui prezzi delle materie prime.

Il respiro di sollievo che ha attraversato i mercati globali alla notizia della tregua in Iran decretata nella notte da Trump si è tradotto immediatamente in una correzione al ribasso dei prezzi del greggio, che nelle ore precedenti avevano toccato picchi di tensione speculativa. Prima dell'annuncio, la paura di un'escalation imminente aveva spinto il Brent oltre la soglia critica dei 111 dollari al barile, mentre il benchmark statunitense WTI orbitava in una forchetta pericolosa tra i 113 e i 115 dollari. La riapertura dello Stretto di Hormuz, l'imbuto attraverso cui transita circa il 20% del consumo mondiale di petrolio, ha agito come una valvola di sfogo per un mercato che stava già prezzando lo scenario di un conflitto su vasta scala. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crollo del petrolio e rialzo delle borse: gli effetti della tregua in Iran

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