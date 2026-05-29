La Borsa di Milano registra un forte rialzo grazie all’accordo tra Stati Uniti e Iran. Il prezzo del petrolio scende significativamente in seguito all’accordo. I titoli del settore del lusso, in particolare quelli legati a marchi di alta gamma, contribuiscono al rally milanese. L’oro, invece, mostra un aumento di prezzo, spinto dall’ottimismo sui mercati finanziari. Le azioni più performanti sono quelle delle aziende del settore del lusso e delle materie prime.

? Punti chiave Perché l'accordo USA-Iran sta facendo crollare il prezzo del petrolio?. Quali titoli del lusso stanno trainando il rally della borsa milanese?. Come influisce il calo del greggio sul comparto energetico europeo?. Perché gli investitori stanno spostando i capitali massicciamente verso l'oro?.? In Breve Oro sale del 3,55% a 4.538,71 dollari per oncia per ricerca sicurezza.. Greggio statunitense cala dell'1,8% a 87,3 dollari e Brent scende all'1,82%.. Settore lusso cresce con Richemont +2,42%, Burberry +2,38% e Cucinelli +2,28%.. Lufthansa vola del 3,14% mentre Eni perde lo 0,9% per calo petrolio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa, Milano vola con l’accordo USA-Iran: oro e lusso trainano i mercati

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