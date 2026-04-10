Borsa Milano vola con il lusso | Cucinelli e Moncler trascinano il listino

Nella giornata di venerdì 10 aprile, i mercati europei hanno concluso la seduta in rialzo, con Milano che ha registrato un aumento significativo. I titoli delle aziende del settore del lusso, in particolare Cucinelli e Moncler, hanno contribuito alla performance positiva del listino milanese. Nel frattempo, negli Stati Uniti, l’indice CPI ha evidenziato un incremento dell’inflazione legato ai costi energetici, influenzando le dinamiche sui mercati europei.

I mercati europei chiudono la sessione di venerdì 10 aprile con un trend positivo, assorbendo i segnali provenienti dagli Stati Uniti dove l’indice CPI ha mostrato una crescita dell’inflazione legata ai costi energetici. Mentre i rendimenti dei titoli di Stato americani a due anni restano stabili, riflettendo le aspettative sulla politica della Fed, l’attenzione degli operatori si sposta verso il Pakistan, dove nel fine settimana si terranno i colloqui tra Stati Uniti e Iran per valutare lo sblocco del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. In questo scenario, Milano registra un incremento dello 0,65%, allineandosi alla performance di Francoforte (+0,81%), Parigi (+0,68%) e Londra (+0,4%). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa, Milano vola con il lusso: Cucinelli e Moncler trascinano il listino Milano vola con energia e difesa: Eni e Leonardo trascinano il listinoIl listino milanese ha chiuso la sessione di questo giovedì 09 aprile con un incremento dello 0,5%, riuscendo a muoversi in direzione opposta... Borsa europea in volo: lusso e tech trascinano Milano verso il rialzoLe piazze finanziarie europee mostrano una rinnovata vitalità questo venerdì 10 aprile 2026, trainate da un clima di moderata fiducia che anticipa... Temi più discussi: Milano vola insieme alle altre Borse europee su promesse Trump fine guerra Iran; Borsa: Europa festeggia tregua in Iran, Milano vola a +4% in avvio; Borse in festa con la tregua Usa-Iran: Milano vola, crolla energia e spread; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo del 3,7%, sopra i 47 mila punti. Vola Prysmian. Borsa: l’Europa allunga il passo, si guarda a inflazione Usa e colloqui su Iran. A Milano tonfo di Leonardo, vola CucinelliLa tregua in Iran resta fragile: i mercati guardano con prudenza all’evoluzione geopolitica mentre il petrolio torna a salire, pur restando sotto quota 100 dollari al barile. In calo oro e argento, me ... firstonline.info Borsa: Europa festeggia tregua in Iran, Milano vola a +4% in avvioCrolla il petrolio con il Brent sotto i 93$ (-15%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - Apertura all'insegna dell'euforia per le Borse ... ilsole24ore.com Borsa con documenti e chiavi rubata, denuncia ai carabinieri e appello sui social dopo il secondo furto in 5 anni - facebook.com facebook Borsa: Europa resta positiva dopo l'indice Cpi sull'inflazione americana e attende i negoziati. Milano +0,65%, petrolio a 97 dollari. Ok Stm con i semiconduttori sulla scia dei conti di Tm #ANSA x.com