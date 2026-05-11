Borsa Milano | Diasorin vola dell’8%1% tra tech e lusso in calo

Oggi la Borsa di Milano ha registrato movimenti significativi, con il titolo Diasorin in rialzo dell’8%. Tra i settori, quello tecnologico e del lusso hanno invece mostrato cali rispettivamente dell’1%. Nel frattempo, si osservano perdite nel settore della difesa, che oggi ha registrato un calo. L’attenzione si concentra anche sulla prossima pubblicazione del nuovo bilancio di un importante istituto bancario, che potrebbe avere ripercussioni sull’intero comparto.

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