Boris Becker ha commentato l’eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo, Becker ha affermato che Sinner ha un problema e che la sua previsione si è rivelata corretta. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi del tracollo, ma Becker ha sottolineato la difficoltà incontrata dall’azzurro nel match.

Boris Becker ha parlato ad Eurosport dopo l’ eliminazione di Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis, provando ad analizzare i fattori che hanno portato al tracollo dell’azzurro nel corso del match contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Le motivazioni alla base del malessere del numero 1 del mondo: “ Questa è la più grande sorpresa dei tornei del Grande Slam degli ultimi anni. Jannik Sinner era considerato imbattibile: aveva vinto a Monte-Carlo, Madrid e Roma in modo impressionante. Questo è il suo grande problema: soprattutto quando le partite dello Slam si protraggono fino al terzo set o quando la tensione sale, spesso incorre in difficoltà fisiche, forse anche mentali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boris Becker: “Jannik Sinner ha un problema. La mia previsione era corretta”

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Boris Becker Finally Exposes ALCARAZ'S BIGGEST PROBLEM No One Was Noticing

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