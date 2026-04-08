In un commento recente, Boris Becker ha descritto Carlos Alcaraz come un artista del tennis, sottolineando tuttavia che Jannik Sinner rappresenta la sua principale fonte di ispirazione. Le parole dell’ex tennista tedesco hanno attirato l’attenzione degli appassionati, offrendo un punto di vista sul rapporto tra i due giovani talenti e il loro impatto nel mondo del tennis internazionale. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sui rapporti tra i principali protagonisti di questa stagione.

“Carlos Alcaraz è un artista del tennis, ma è Jannik Sinner la sua fonte di ispirazione”. Come sempre non è mai banale Boris Becker. L’ex tennista tedesco, soprannominato “Bum Bum”, ha detto la sua sui due dominatori di questa era del tennis mondiale, utilizzando parole importanti e per nulla scontate. Il vincitore di sei tornei del Grande Slam spiega che lo spagnolo e l’altoatesino sono due fuoriclasse assoluti, ma occorrerebbe anche un terzo incomodo per creare ulteriore “pepe” tra i due: “Ho enorme rispetto per quello che stanno facendo Alcaraz e Sinner, che si sono divisi gli ultimi nove titoli del Grande Slam. Carlos poi ha solo 22 anni e Jannik 24, ma vorrei vedere altri giocatori arrivare a metterli in difficoltà”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boris Becker sul dualismo Sinner-Alcaraz: “Lo spagnolo è un artista ma è Jannik la sua ispirazione”

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