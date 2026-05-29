Boris Becker categorico | Sinner ha un problema mentale Quando si pensa troppo non si dorme più

Boris Becker ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner, affermando che il giocatore ha un problema mentale legato al pensare troppo, che può influire sul sonno. L'ex campione tedesco ha analizzato l'eliminazione inaspettata del numero uno al mondo, che si è verificata mentre stava servendo per vincere il match, a causa di un malore. Becker ha sottolineato la difficoltà di gestire la pressione e il pensiero eccessivo nel tennis professionistico.

L'ex campione tedesco di tennis ha analizzato la sconfitta e l'eliminazione a sorpresa del numero uno al mondo, provato da un malore proprio quando stava servendo per il match. "Non ha cercato scuse ma ha detto: Colpa mia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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