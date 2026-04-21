Durante la premiazione dei Laureus Awards, Boris Becker ha parlato con Eurosport Spagna della competizione tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Becker ha affermato che Sinner sembra provenire da un livello superiore e ha commentato sulla frequenza degli infortuni di Alcaraz, suggerendo che ci siano motivi specifici dietro questa differenza. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche e le sfide che i due giovani tennisti affrontano nel circuito.

Presente alla premiazione dei Laureus Awards, Boris Becker ha concesso un’intervista a Eurosport Spagna, facendo il punto della situazione sulla rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’azzurro si è ripreso il vertice della classifica mondiale grazie alla vittoria nella finale di Montecarlo proprio contro Carlitos. Un risultato eccezionale perché successivo ad altre affermazioni rilevanti. Sinner, infatti, è diventato il secondo giocatore dopo Novak Djokovic (2015) a conquistare in serie i Masters1000 di Indian Wells, Miami e del Principato. Una serie incredibile che Becker ha sottolineato: “ Sinner sta giocando il suo miglior tennis in questo momento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boris Becker: “Sinner viene da un altro pianeta, Alcaraz si fa male più spesso di lui per un motivo”

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Boris Becker non ha dubbi, “mai visto un Sinner così” #Sinner #Tennis x.com