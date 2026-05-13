Boris Becker | Sinner voleva me come coach io gli suggerii Cahill Jodar? A livello mentale mi ricorda Jannik

Boris Becker ha recentemente parlato del rapporto con alcuni giocatori, rivelando che Sinner aveva espresso interesse ad averlo come coach, mentre lui gli aveva consigliato Cahill. Ha anche menzionato Jodar, sottolineando che a livello mentale gli ricorda molto Jannik. Durante un'intervista, Becker ha ricordato con affetto il suo ritorno a Milano, dove ha trascorso parte della sua crescita tennistica al Tennis Club Bonacossa, un luogo legato a ricordi personali e professionali.

Milano – “Tornare qui per me è sempre qualcosa di romantico. Al Tennis Club Bonacossa sono cresciuto, è il luogo dove ho vissuto le mie prime emozioni e qualche delusione. E poi in fondo io mi sento un po’ italiano.”. Boris Becker è ormai di casa nel Belpaese e soprattutto a Milano. Dopo le note vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto in passato la sua “rinascita“ è cominciata proprio da queste parti con la moglie Lilian e la figlia Zoë Vittoria, nata lo scorso novembre. Ma incontrare il 58enne campione tedesco tifoso del Milan nello storico circolo meneghino, scrigno di arte, cultura e sport fa sempre un certo effetto. Trattasi pur...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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