Il primo liceo Cambridge online in Italia per giovani sportivi artisti e nomadi digitali

In Italia nasce il primo liceo Cambridge online dedicato a giovani sportivi, artisti e nomadi digitali. Il progetto si rivolge a studenti con esigenze formative particolari, come homeschooler, ragazzi coinvolti in attività sportive o artistiche di alto livello, figli di famiglie internazionali o expat, e a chi risiede in aree senza offerta di istruzione internazionale. La scuola opera interamente online e mira a soddisfare bisogni educativi specifici.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Il progetto, in particolare, si rivolge a studenti con esigenze formative specifiche: homeschooler, giovani impegnati in percorsi sportivi o artistici ad alto livello, figli di famiglie internazionali o expat, ma anche a chi vive in aree dove l’offerta di istruzione internazionale è assente. L'obiettivo è garantire continuità e qualità accademica indipendentemente dal contesto geografico e dagli impegni extrascolastici. Il Liceo Cambridge Online potrà inoltre essere integrato al classico diploma e a qualsiasi altro percorso, offrendo agli studenti la possibilità di costruire un profilo accademico articolato e riconosciuto in tutte le università del mondo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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