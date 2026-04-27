Il liceo Galileo Galilei protagonista del del Festival internazionale di Teatro Francofono

Tra il 20 e il 22 aprile, il Teatro Nuovo Sipario Blu di Catania ha ospitato la 26ª edizione del Festival internazionale di Teatro Francofono, un evento che richiama ogni anno appassionati e artisti legati alla lingua e alla cultura francese. Tra le scuole partecipanti, il liceo Galileo Galilei ha preso parte alla rassegna, portando sul palco una rappresentazione teatrale preparata dagli studenti.

Dal 20 al 22 aprile, il Teatro Nuovo Sipario Blu di Catania ha ospitato la 26ª edizione del Festival internazionale di Teatro Francofono, un appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati della lingua e della cultura francese. Il festival è organizzato da una rete di tredici scuole della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Un viaggio nell'universo del Barocco tra arte e scienza, in città il focus sulla figura di Galileo GalileiCosa provarono gli uomini del Seicento quando, per la prima volta, videro la Luna non più come una sfera perfetta, ma come un mondo fatto di valli e... Educazione alla legalità nelle scuole: i carabinieri incontrano gli studenti del Galileo GalileiProsegue l'attività dell’Arma dei carabinieri volta a promuovere tra i giovani la cultura della legalità, nell’ambito delle iniziative di prevenzione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al liceo Galileo Galilei eccellenze siciliane a confronto con giovani talenti; Cadono calcinacci, intervento dei vigili del fuoco al liceo Galilei di Terni; Dal liceo Galilei agli Stati Uniti: Anna Lupi brilla in South Dakota; Pescara - Al Galilei la sesta edizione del premio Federico Caffè. Gli studenti del Galilei brillano al CertamenIl Certamen Lucretianum è un concorso di rilievo nazionale che si rivolge agli studenti più meritevoli del primo e del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti dove si studia lingua e cultura ... lanazione.it Lamezia, La Vita in gioco: percorso di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo al Liceo GalileiLamezia Terme - Venerdì 10 aprile al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme, ha avuto luogo la manifestazione di chiusura del Progetto 'La Vita in gioco' promosso dal Movimento Vivere In, ... lametino.it Si staccano pezzi di un cornicione del liceo Galileo Galilei, in via Primo Maggio a Terni. I vigili del fuoco rimuovono le parti in procinto di cadere, stabilizzando la situazione, in attesa di un intervento definitivo #scuola #sicurezza #liceo #Galileo #Galilei - facebook.com facebook S'è svolto all'Itis "Galileo Galilei" di Arezzo il 1° incontro della V edizione del progetto #Iotirispetto Testimonial il pilota motociclistico Luca Scassa che insieme ad Alex Innocenti ha voluto trasmettere agli studenti il valore della inclusione nello sport. x.com