Maltempo | bomba d’acqua a Fiumicino grandine sulle piste dell’aeroporto e allagamenti

Questa mattina, una forte bomba d’acqua ha colpito Fiumicino e il litorale romano, portando allagamenti e grandine sulle piste dell’aeroporto. La pioggia intensa ha causato disagi alla circolazione, con strade allagate e difficoltà per i mezzi di trasporto nella zona. Nessuna altra informazione riguardo a danni o interventi di soccorso è stata ancora comunicata.

Questa mattina, una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Fiumicino e sul litorale romano, provocando allagamenti, grandine e notevoli disagi alla circolazione. Questo temporale ha interessato anche diversi quartieri della capitale, ma è stato nel comune costiero che si sono registrati i fenomeni più intensi. Disagi all’Aeroporto di Fiumicino. All’aeroporto Leonardo Da Vinci, i chicchi di grandine hanno parzialmente sommerso le piste, mentre la pioggia ha trovato il modo di filtrare all’interno dei terminal, come dimostrano diversi video pubblicati sui social network. La situazione si è rivelata particolarmente critica, con i passeggeri costretti a fare i conti con ritardi e disagi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

