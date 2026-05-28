Cinque giovani egiziani sono stati arrestati tra Roma e Bologna, dopo aver messo a segno sei rapine a mano armata nel centro storico in venti giorni. Le rapine sono avvenute nel mese di ottobre 2025. La banda, composta da ventenni, è stata fermata dalle forze dell’ordine. Gli arresti sono stati eseguiti in diverse operazioni coordinate tra le due città.

Fermati cinque giovani cittadini egiziani, sospettati di aver compiuto sei rapine a mano armata nel centro di Bologna nell’ottobre 2025. Le misure cautelari sono state eseguite tra Roma e Bologna, su delega della Procura della Repubblica, dopo un’indagine che ha permesso di raccogliere gravi indizi a loro carico. Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo una serie di rapine avvenute nel centro cittadino di Bologna nel mese di ottobre 2025. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, hanno dato esecuzione a cinque misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti giovani egiziani, nati tra il 2004 e il 2007. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, sei rapine a mano armata in venti giorni nel centro storico: arrestata una banda di cinque ventenni

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