Terni arrestata 27enne dopo due rapine | con sé coltello e bottiglia
Una donna di 27 anni è stata arrestata a Terni dopo aver perpetrato due rapine, durante le quali ha impugnato un coltello e una bottiglia. Durante uno degli episodi, si è verificato uno scontro che ha portato la donna a cadere a terra. La polizia, intervenuta sul posto, ha sequestrato alcuni oggetti trovati tra le sue cose, ma non sono stati forniti dettagli specifici su cosa fosse stato rinvenuto. Al momento, la donna è in custodia in attesa di ulteriori accertamenti.
? Domande chiave Come ha fatto la donna a finire a terra durante lo scontro?. Cosa ha trovato la polizia tra le cose della ventisettenna?. Perché la fuga della rapinatrice si è interrotta così velocemente?. Quali sono le accuse legali che pesano sulla giovane arrestata?.? In Breve 7 maggio ore 9 via Mancini Terni aggressione a professionista 50enne e diciassettenne. Sequestrato coltello serramanico da 17,5 centimetri e collo di bottiglia in vetro. Arrestata in flagranza per furto aggravato, tentata rapina e porto oggetti atti a offendere. Sospettata condotta in arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Terni, via Mancini, ore 9 del 7 maggio: una ventisettenne è stata arrestata in flagranza di reato dopo aver tentato una rapina contro una professionista e aver rubato la borsa a una diciassettenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
-20 Maggio 2026- Terni, 27enne arrestata dopo due aggressioni in centro.
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