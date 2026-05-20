Terni arrestata 27enne dopo due rapine | con sé coltello e bottiglia

Una donna di 27 anni è stata arrestata a Terni dopo aver perpetrato due rapine, durante le quali ha impugnato un coltello e una bottiglia. Durante uno degli episodi, si è verificato uno scontro che ha portato la donna a cadere a terra. La polizia, intervenuta sul posto, ha sequestrato alcuni oggetti trovati tra le sue cose, ma non sono stati forniti dettagli specifici su cosa fosse stato rinvenuto. Al momento, la donna è in custodia in attesa di ulteriori accertamenti.

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