Domenico Tedesco è un allenatore con esperienze in diverse squadre di calcio. Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1, con un approccio di gioco che punta sulla fase offensiva e sulla costruzione dal basso. Ha allenato squadre di livello nazionale e internazionale, sviluppando uno stile basato sul possesso palla e sulla pressione alta. Attualmente è considerato tra i candidati per prendere il posto di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna.

Chi è Domenico Tedesco? Tutto quello che c’è da sapere sul favorito a sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Dopo la risoluzione consensuale annunciata tra Vincenzo Italiano e il Bologna, il club rossoblù ha iniziato a muoversi per individuare il nuovo allenatore. Tra i profili monitorati dalla dirigenza emiliana c’è anche Domenico Tedesco, tecnico italo-tedesco che finora ha sviluppato la propria carriera lontano dall’Italia. Al di là del curioso intreccio tra i cognomi di Italiano e Tedesco, il possibile candidato alla panchina felsinea rappresenta un profilo interessante per idee, percorso e capacità di adattamento. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chi è Domenico Tedesco? Carriera, modulo preferito e stile di gioco: tutto sul candidato per sostituire Italiano al Bologna

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