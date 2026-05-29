Due uomini sono stati arrestati in stazione dopo aver rubato circa 2.300 euro. Gli agenti sono riusciti a rintracciarli grazie a un inseguimento e a testimonianze raccolte sul posto. Durante l’arresto, sono stati recuperati i soldi sottratti. I due uomini sono stati fermati poco dopo il tentativo di fuga, mentre cercavano di allontanarsi a piedi. Nessun dettaglio è stato fornito sui loro precedenti o identità.

? Punti chiave Come hanno fatto gli agenti a rintracciare i ladri dopo la fuga?. Chi sono i due uomini arrestati per i furti in stazione?. Cosa è successo durante lo scontro tra il sospettato e la Polfer?. Quali misure legali ha disposto il tribunale per i due arrestati?.? In Breve Zaino recuperato in via Di Vincenzo dopo furto a passeggero diretto a Salerno.. Soggetto francese di 36 anni arrestato per resistenza e divieto di dimora ferroviaria.. Recuperati 2.300 euro sottratti a viaggiatrice in un bar della stazione il 22 maggio.. Tunisino di 52 anni arrestato in flagrante e posto in custodia cautelare in carcere.. La Polizia ha arrestato due uomini per furti ai viaggiatori nella Stazione di Bologna, con operazioni concluse tra la scorsa settimana e la mattina del 22 maggio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, arrestati due ladri in stazione: recuperati 2.300 euro

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Polizia e Carabinieri coinvolti nei furti alla Coin a Stazione Termini

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