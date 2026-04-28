Due giovani provenienti da Bari sono stati arrestati a Poppi dopo aver sottratto circa 25.000 euro a una donna. L'episodio è avvenuto in un'abitazione e, grazie all'intervento di una vicina che ha allertato le forze dell'ordine, i carabinieri di Bibbiena sono riusciti a recuperare l'oro e i contanti rubati. Le autorità hanno eseguito l'arresto dei due uomini, identificati come responsabili del furto.

? Cosa sapere Due giovani baresi arrestati a Poppi dopo aver sottratto 25mila euro a una donna.. I carabinieri di Bibbiena recuperano l'oro e i contanti grazie all'allerta di una vicina.. Due giovani baresi sono stati arrestati a Poppi dopo aver tentato di sottrarre 25mila euro in monili e contanti a una donna di 68 anni, grazie alla prontezza di una vicina di casa che ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. Il borgo è rimasto scosso dalla rapidità con cui il piano dei due malviventi è naufragato. La vittima, una signora della nostra comunità, era stata bersagliata da un inganno orchestrato con freddezza: un sedicente carabiniere l’aveva contattata per riferirle un presunto coinvolgimento del convivente in una rapina avvenuta ad Arezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto carabiniere a Poppi: arrestati due ladri dopo il colpo da 25mila euro

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